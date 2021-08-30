موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات الحصول عليها

تزامنًا مع غلق باب تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021، بدأ الطلاب وأولياء الأمور البحث عن موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات تظلم خلال أسبوع نحو 300 ألف طالب وطالبة على مليوني ورقة إجابة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على النحو التالي:

موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنّ نتائج فحص التظلمات تُرسل حتى يوم 13 سبتمبر المقبل، ويتضمن الفحص التحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها والتأكد من تصحيح كل الأسئلة، فضلًا عن التأكد من الرصد الصحيح للدرجات ومطابقة نموذج الإجابة للورقة الامتحانية، كما يعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

وأشارت الوزارة إلى أنّه سيتم تسليم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا مُوضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه، والدرجات الحاصل عليها، ونسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة، ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح، علمًا بأنّ طلبات إعادة الفحص تمت بشكل مجاني هذا العام دون دفع أي رسوم تيسيرًا على الطلاب.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

ويمكن لطلاب الثانوية الذين تقدموا بطلبات تظلمات في مادة أو أكثر، الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة عبر الرابط من هنـــــــــا.

- إدخال الرقم القومي.

- كتابة رقم البريد الموحد.

- كتابة كلمة مرور البريد.

- اضغط على «تسجيل دخول» للحصول على نتيجة التظلم في المواد التي تقدمت بطلب التظلم عليها في وقت سابق.

وكانت وزارة التربية والتعليم، فتحت باب التظلم لطلاب الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الحالي 2021/2022 على النحو التالي:

1- المواد التي تم امتحانها بنظام البوكليت يتم الاطلاع عليها بعد تسديد رسوم الاطلاع للورقة الامتحانية الواحدة مبلغ 100 جنيه مصري تسدد في البنوك المصرية باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

2- الامتحانات التي تم امتحانها بنظام البابل شيت يتم تسجيل اسم المادة على النموذج (form) الذي أعدته وحدة دعم مدارس المتفوقين، دون مقابل.

وأشارت الوزارة إلى أنّه سيتم إرسال الرابط الخاص بالنموذج (Form) لجميع الطلاب عبر البريد الإلكتروني المدرسي، وسيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم على إيميل الطالب المسجل بالمدارس بعد الانتهاء من فحص التظلم.