موعد ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة.. التقديم ينتهي غدا

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا لتلقي تظلمات الثانوية العامة 2021 ـ 2022، يختص بقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، متضمنا الضوابط التي تخضع لها عملية تظلمات الثانوية العامة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة، ومدة قبول الطلبات، وموعد الفحص، والخط الساخن لتظلمات الثانوية العامة، وآلية وضوابط فحص تظلمات الثانوية العامة، ورسوم تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة، ورابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التعليم والثانوية العامة على مدار الساعة.

آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الرابط الإلكتروني الخاص بقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، عصر السبت الماضي، الموافق 21 أغسطس، مشيرة إلى أن عملية قبول طلبات التظلمات تستمر لمدة أسبوع.

رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة

- يمكن لطلاب الثانوية العامة تقديم طلبات التظلمات عبر الرابط من هنـــــــا.

الخط الساخن لتظلمات الثانوية العامة

وحددت «التعليم» رقم الخط الساخن لتظلمات الثانوية العامة 2021، لكل الاستفسارات المتعلقة بعملية التظلمات، من خلال الاتصال على رقم 19368، مشيرة إلى أن الطالب يتسلم نتيجة الفحص إلكترونيا، موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها، وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

آلية وضوابط فحص تظلمات الثانوية العامة

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات سابقة، إن عملية فحص تظلمات الثانوية العامة، تتضمن تأكد الوزارة من ورقة الامتحان، وإذا ما كانت تخص الطالب أم لا، فضلا عن إعادة تصحيحها يدويًا، مؤكدًا على أن الطالب سيتسلم نتيجة فحص التظلم الذي تقدم به، موضحا بها سلامة ورقة الإجابات الخاصة به، والدرجات الحاصل عليها الطالب، ونسخة إلكترونية من ورقة الإجابة المصححة الخاصة بالطالب، ليطمئن بنفسه على سلامة عملية التصحيح.

رسوم تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة

وأكدت التعليم أن إعادة فحص أوراق الإجابات الخاصة بطلاب الثانوية العامة، تتم مجانًا هذا العام، للتيسير على الطلاب.

موعد ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة

ونوه وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، إلى أن عملية إرسال نتائج فحص تظلمات الثانوية العامة تستمر حتى يوم الاثنين، الموافق 13 سبتمبر المقبل.