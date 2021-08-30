لليوم الثاني.. التعليم تواصل فحص تظلمات الثانوية العامة 2021

بعد غلق باب التقديم للتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2021، يوم الخميس الماضي، يتساءل أولياء الأمور والطلاب عن موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، وبدء إرسال أوراق الإجابات للاطلاع عليها، وفحص البابل شيت الخاص بالطالب ومرجعته من قبل المركز القومي للامتحانات.

وعن هذا قال الدكتور رمضان محمد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن الوزارة بدأت أمس الأحد، فحص ومراجعة أوراق الإجابة (البابل شيت) الخاصة بطلاب الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات على مادة أو أكثر، مشيراًَ إلى أن أغلبية الطلاب تقدموا بتظلمات في جميع المواد، وذلك بسبب سهولة التقديم باعتبار أن التقديم على التظلمات كان مجانيا وإلكترونياً، فلم يذهب أحدهم إلى الإدارات التعليمية لتقديم تظلمات كما كان يحدث سابقا في الأعوام الماضية.

2 مليون ورقة إجابة.. إجمالي تظلمات الثانوية العامة

وأضاف مدير المركز القومي للامتحانات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بتظلمات خلال أسبوع، بلغ 300 ألف طالب وطالبة على 2 مليون ورقة إجابة، مشيراً إلى أنه سيتم مراجعة الأوراق يدوياً.

وقال «رمضان»، إنه بعد مراجعة أوراق الطلاب سيتم إرسالها للطلاب إلكترونياً للاطلاع عليها للتأكد من ورقته ودرجاته التي حصل عليها، وأن كل طالب حصل على حقه كاملاً.

خطوات الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 بعد الانتهاء من فحص أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب المتقدمين بتظلمات سواء في مادة أو أكثر وهي كالتالي:-

- الدخول على رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 على بوابة الثانوية العامة.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب بشكل صحيح.

- تسجيل البريد الموحد للطالب.

- إدخال كلمة مرور البريد

- ثم يتم الضغط على تسجيل دخول.