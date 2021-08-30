أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر صحفي عُقد ظهر أمس، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية لعام 2021، وازدادت بعدها عمليات البحث الساعات الماضية، بشأن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برقم الجلوس للحصول على النتيجة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة، وفقًا لما حددته وزارة التعليم العالي على النحو التالي:

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برقم الجلوس

- حددت وزارة التعليم العالي رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برقم الجلوس من هنــــــــــا.

- اضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- أدخل رقم جلوسك والرقم السري ثم اضغط على «عرض النتيجة» فيُظهر لك على الموقع الكلية / المعهد الذي رشحت له، ويمكنك طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم أوراقك بالكلية أو المعهد، علمًا بأنّ بطاقة الترشيح مجرد إخطار ولا تمثل مستندًا رسميًا ولا يعتد بها.

- موقع التنسيق الإلكتروني أعلن الحد الأدنى للكليات والمعاهد حتى يمكن للطالب التأكد من الحد الأدنى للرغبة التي جرى الترشيح لها.

وبعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 فهناك بعض الخطوات التي يتبعها الطالب للتقدم إلى الكلية المرشح لها، وفقًا للموقع الإلكتروني للتنسيق، وهي:

بعد طباعة بطاقة الترشيح عبر موقع التنسيق الإلكتروني يتجه بها إلى الكلية التي يجرى ترشيحه إليها ليقدم أوراقه، وإتمام إجراءات قيده بالكلية، ويصطحب الطالب الأوراق المطلوبة التالية، وهي:

1. الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

2. 6 صور شخصية.

3. شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

4. نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب التجنيد التابع له الطالب).

5. شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط).

6. موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.