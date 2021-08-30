تعرف على موعد نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021 نهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من فحص جميع الأوراق والشهادات التي يتقدم بها الطلاب إلى مكتب التنسيق الذي يواصل حاليًا صرف وقبول أوراق جميع الطلاب حتى 15 سبتمبر 2021.

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021 -2022.. نهاية الشهر الجاري

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، شدد على تذليل كافة العقبات أمام طلاب الشهادات العربية والأجنبية، وما يعادلها من شهادات خلال مراحل أعمال التنسيق المختلفة خاصة، فيما يتعلق بالإسراع في الانتهاء من اعمال نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021، خاصة في ظل الظروف المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مع التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة، خلال أعمال التنسيق حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب العاملين وأولياء أمورهم.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت الفترة الماضية عن بدء اختبارات القدرات 2021 لجميع طلاب الشهادات العربية والأجنبية 2021 والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات بدءًا من السبت الماضي و حتى 11 سبتمبر الجاري، موضحة أن الكليات التي يشترط اختبارات قدرات لها هي: «الفنون التطبيقية والجميلة، والتربية الرياضية والتربية الموسيقية والتربية الفنية والتربية النوعية والإعلام والتمريض والسياحة والفنادق».