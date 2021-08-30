«كانت بتصلح الدش».. التصريح بدفن جثمان فتاة سقطت من الطابق الثامن بالسيدة زينب

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثامن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وذلك بعد انتهاء الطب الشرعي من إجراء الصفة التشريحية على جثمان الفتاة لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة المباحث بسرعة إرسال التحريات التكميلية الخاصة بالواقعة واستدعاء أسرة الفتاة المتوفاة لسماع أقوالهم حول الواقعة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا بسقوط فتاة من الطابق الثامن ومصرعها على الفور، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة «تدعى م م» 20 سنة، في الشارع أسفل العقار محل إقامتها، وسط بركة من الدماء ومهشمة الرأس، بالإضافة إلى أنها ترتدي كامل ملابسها.

وكشفت التحريات أن الفتاة صعدت أعلى العقار المقيمة به لإصلاح الدش، واختل توازنها وسقطت لتلقي مصرعها في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

عامل يذبح شقيقته الحامل في توأم بسبب خلافات مالية

في واقعة أخرى، شهدت منطقة مصر القديمة أمس جريمة قتل بشعة، عندما أقدم عامل على إنهاء حياة شقيقته الحامل في توأم داخل شقتها بسبب خلافات مالية بينهما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم للتشريح؛ لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات أن خلافات مالية وراء قتل المتهم لشقيقته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

واعترف المتهم بقتل شقيقته، بسبب الخلاف على 1500 جنيه أخذتها المجني عليها منه ورفضت ردها إليه.