يبحث العديد من المتقدمين للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، عن خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2021 وذلك تزامنًا مع تأكيد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لها، أنَّ هناك 9.5 مليون أسرة، تقدموا للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أنَّ هناك 4 ملايين أسرة يحصلن على الدعم، موضحة أنَّ الوزارة لديها بيانات ما يقرب من 34 مليون مواطن سواء المستفيدين من البرامج أو ممن تقدم للحصول على الدعم ولم يحصلوا عليه بسبب عدم انطباق الشروط عليهم.

4 خطوات للاستعلام عن الأسماء الجدد في «تكافل وكرامة»

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّه يمكن لمن تقدم للحصول على الدعم النقدي، من الموقع الرسمي للوزارة المرفق هنا، حيث يمنح دعم «تكافل» للأسر الفقيرة التي لديها أطفال، وحال تخرجهم يتمّ استكمال الدعم مع الأسر، بينما يمنح «كرامة» لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وجزء للمرأة المعيلة، مشيرة إلى أنَّه يتمّ الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2021، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- يمكن للمواطن الاستعلام عن اسمه من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي https://www.moss.gov.eg/ar-eg.

- اختيار الاستعلام عن بطاقات تكافل وكرامة.

- يكتب المستعلم بكتابة الرقم القومي في الجزء المخصص للاستعلام.

بيانات تظهر حال الاستعلام عن الأسماء الجدد في «تكافل وكرامة 2021»

- رابع خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في «تكافل وكرامة 2021» هي الضغط على «استعلام» تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن المستفيد، وتظهر له البيانات التالية:

- يظهر نوع البطاقة للمستفيد سواء كانت بطاقة «تكافل أو كرامة».

- المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها المواطن.

- تظهر حالة البطاقة، سواء «سارية، متجمدة، موقوفة».

- في حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب، ويمكن للمستعلم أن يتظلم.

- في حالة سريان بطاقة تكافل وكرامة يجري توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.

- يمكن للمواطنين المستفيدين، تسجيل الشكاوى بالرقم القومي، ويسجل المستفيد أو القائم بالشكوى الرقم القومي، والضغط على كلمة «تسجيل شكوى».