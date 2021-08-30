دفعها من الشرفة.. إصابة زوجة في مشاجرة مع زوجها ببنها

أصيبت ربة منزل بإصابات بالغة، وكسر في العمود الفقري والحوض، إثر سقوطها من شرفة الدور الثاني بمنزلها بقرية بتمدة مركز بنها، واتهمت زوجها بدفعها من الشرفة خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلافات الزوجية وتهديده لها بالقتل.

تحرر محضرا بالواقعة ونقلت المصابة للمستشفى في حالة خطيرة، وجرى ضبط الزروج وعرضه على نيابة مركز بنها التي أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث والإستعلام عن حالة الزوجة لسؤالها حيث تخضع لجراحة عاجلة.

تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز بنها، بحدوث مشاجرة بين موظف وزوجته، وسقوط الزوجة من شرفة المنزل بقرية بتمدة دائرة المركز.

زوجة بنها المصابة تعاني من كسر في الفقرات والحوض

انتقل اللواء محمد عناني مدير مباحث القليوبية، وبالفحص تبين نقل المجني عليها إلى مستشفى بنها العام، وتدعى «ن.ع.ع»، 25 سنة، ربة منزل مقيمه بقرية «بتمده»، مصابة بكسر في الحوض والفقرات، إدعاء سقوط من علو.

بسؤالها قررت حدوث مشادة كلامية مع زوجها «ح.ف.م»، لوجود خلافات زوجيه بينهما، قام على إثرها بدفعها من شرفة الشقة بالطابق الثاني وتحرر محضرا وتولت النيابة التحقيق وجري ضبط المتهم ووقررت النيابة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق.

التحريات : خلافات دائمة وقضية تبديد قائمة منقولات أشعلت الخلاف

وكشفت التحقيقات أن الزوجة المصابة وزوجها كان بينهما خلاف كبير بعد ان لجأت الزوجة لمحكمة الأسرة ورفعت عليه قضية تبديد منقولات زوجية وجري عقد جلسة عرفية وإعادتها للمنزل منذ شهر تقريبا بعد توقيع الزوج إيصال أمانه لحين التنازل عن القضية وحين طالبها برد الإيصال نشبت المشاجرة بينهما فهددها بالقتل ودفعها من الشرفة .