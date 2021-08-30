من بينهم إمام مسجد.. إصابة 5 في مشاجرتين بشبين القناطر

أصيب 5 أشخاص بينهم إمام مسجد في مشاجرتين بمركز شبين القناطر بسبب خلافات الجيرة بقريتي طحانوب والكوم الأحمر، وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعتين وتم نقل المصابين للمستشفي وإخطار النيابة التي قررت التحفظ علي أطراف المشاجرتين والإستعلام عن حالة المصابين وطلب تحريات المباحث.

أمن القليوبية يتلقي بلاغا بنشوب مشاجرتين بشبين القناطر

تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، بنشوب مشاجرتين بمنطقتي طحانوب والكوم الأحمر بدائرة المركز ووجود مصابين، وبالإنتقال والفحص تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة عل جميع الأطراف والتحفظ عليهم ونقل المصابين للمستشفى.

التحريات: خلافات الجيرة سبب مشاجرتي شبين القناطر

وتبين نشوب المشاجرة الأولي في قرية طحانوب بين «عبد الحميد.ع.س»، 28 سنة عامل، مصاب بجرح قطعي يالجبهة اليسري واشتباة بقطع في الوريد وتم تحويله لمستشفي بنها الجامعي، و«محمد.م»، 28 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي في الساعد الأيمن وجرح سطحي بالبطن، و«أحمد.م»، 22 سنة، موظف، طلرف أول، وطرف ثان «زياد.ر»، و«سيد.م».

فيما تبين ان المشاجرة الثانية نشبت بقرية الكوم الاحمر دائرة المركز بين طرف أول «علاء.م»، إمام مسجد مصاب بجرح قطعي بالرأس من الجهة اليمني من الخلف واشتباه ارتجاج في المخ ،وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي، وطرف ثان «حسن.م»، 50 سنة، مزارع مصاب بجرح قطعي بساعد اليد، وجرى التحفظ على طرفي المشاجرتين واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.