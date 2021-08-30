وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة سير العمل منذ الصباح الباكر، وتطعيم المواطنين المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، للمواطنين الراغبين في استخراجها، بمركز التطعيم الجديد بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والذي تم بدء العمل به منذ ١٩ يوم، نظراً للإقبال الشديد من المواطنين علي مختلف مركز التطعيم بالمحافظة.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من تطعيم المسافرين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، مشدداً علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً علي المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.

تبريد لقاح كورونا

كما تفقد وكيل الوزارة سلسلة التبريد الخاصة بالطعوم، وتابع حركة توزيع اللقاحات علي مراكز تطعيم المواطنين والمسافرين للخارج بمختلف أنحاء المحافظة، وأكد علي وضع خطة التوزيع وفقاً لمؤشرات أداء العمل.

استخراج شهادات لقاح كورونا

وأوضح الدكتور هشام مسعود، بأنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيه للمصريين، و 25 دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

تطبيق الموبايل الإلكتروني

كما أشار إلي أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.