ضبط 7 أطنان مصنعات دواجن مجهولة المصدر في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك؛ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

حملة للتفتيش على المصانع والأسواق بالصالحية

ومن جهته، أوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، قيام إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وقسم الصحة العامة والتفتيش بإدارة الصالحية الجديدة، بالاشتراك مع الرقابة التموينية وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية، بتنفيذ حملة تفتيشية؛ لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينة الصالحية الجديدة.

ضبط 7 أطنان مصنعات دواجن مجهولة المصدر

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مخالفة لمصنع لتصنيع وبيع اللحوم، وضبط 3 أطنان و150 كجم دجاج مفروم، و4 أطنان و375 كجم أجزاء دجاج، و50 كجم لانشون و30 كجم شيش مجمد، بإجمالي 7 أطنان مصنعات دواجن «مجهولة المصدر».

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، شنت المديرية حملات، شملت «محلات جزارة - ثلاجات حفظ لحوم - مجازر الدواجن - محلات بيع الدواجن - محلات بيع الأسماك - شوادر بيع أسماك - سوبر ماركت - ثلاجات مصانع تصنيع وبيع اللحوم»؛ ما أسفر عن تحرير 49 محضر مخالفة.