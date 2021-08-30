فريق طبي بجامعة أسيوط يعيد الإبصار لمريض تعرض لنزيف في المخ

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية عن نجاح فريق طبي بالمستشفي الجامعي في إعادة الإبصار إلى مريض يبلغ من العمر 58 عام، ضمن سلسلة الإنجازات والنجاحات المتميزة التي تشهدها المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والتي تقوم خلالها بدور هائل ومتميز فى خدمة المرضى و تسخير كافة إمكانياتها العلمية والبحثية وما تملكه من أجهزة ومعدات طبية متقدمة وكوادر بشرية في تطوير العمل الطبي وتحسين الخدمة الطبية المقدمة لملايين المرضي من المترددين على المستشفيات الجامعية بكافة قطاعاتها من شتى محافظات الصعيد.

وصول المريض مستشفى جامعة أسيوط

وأوضح الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن المستشفى الجامعى استقبلت المريض «ح.م»، فى تمام الساعة 2 صباحًا وتفاجئ بضعف الإبصار بالعين اليمني مع سقوط للجفن العلوي الأيمن مع ثبات حركه العين، وتم عمل التحاليل اللازمة والإشاعات المقطعية والرنين المغناطيسي على المخ وتبين وجود ورم ونزيف وتم اتخاذ قرار سريع بإجراء العملية واستئصال الورم والسيطرة على النزيف، وهو ما يدل على مهارة الفريق الطبى والجهد المتميز الذى بذله لإعادة الإبصار إلى المريض.

نجاح الجراحة فى استئصال ورم بالغدة النخامية

وأكد الدكتور علاء درويش مدير مستشفى الأمراض العصبية وجراحة المخ والأعصاب ورئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب، في بيان صحفي، اليوم، أن العملية نجحت بالفعل فى إعادة الأبصار للمريض ورجوع حركة العين وارتفاع الجفن العلوي إلى مكانه الطبيعي والذى سقط نتيجة للنزيف الحاد .

وكشف الدكتور محمود حسن رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، أن الفريق الطبي نجح فى إجراء عملية استئصال ورم بالغدة النخامية للمريض والممتد إلى الجيب الوريدي الكهفي الأيمن والسيطرة على نزيف حاد بفضل تناغم الفريق الطبى وكفاءته فى التعامل مع أدق الحالات وأصعبها.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور شادي عبدالرحيم حسان مدرس جراحة المخ والأعصاب وعضو الفريق الطبي، أن الفريق الطبي واجه تحديا كبيرا فى إعادة الأبصار إلى العين اليمنى للمريض وهى العين الوحيدة التى كان يرى بها نظراً لأنه كان يعانى من المياه الزرقاء والمياه البيضاء على العين اليسرى منذ وقت سابق، وبالفعل انتهت العملية بنجاح كبير وتم خروج المريض من المستشفى.

أعضاء الفريق الطبى

وأضاف أن الفريق الطبي ضم ايضاً كلاً من «الدكتور عبدالله رجب مدرس مساعد جراحه المخ والأعصاب ، الدكتور أحمد جمال شلقامي مدرس مساعد جراحه الأنف والأذن والحنجرة ، الدكتور عمرو طلعت المدرس بقسم التخدير».