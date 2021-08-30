وزير النقل يلتقي السفير الفرنسي بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر.

في بداية اللقاء، أعرب السفير الفرنسي عن اعتزازه وتقديره للقيادة السياسية بالقاهرة والشعب المصري الصديق، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين في المجالات كافة، خلال الأعوام الماضية، ومنها قطاع النقل الذي شهد تطورا كبيرا ونقلة نوعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أكد وزير النقل عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل؛ إذ تنفذ عددا من المشروعات والعقود المشتركة، من أهمها تنفيذ مشروع خطي المونوريل «العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر»، والمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، ومشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات بخطي القاهرة/ الإسكندرية، بطول 208 كم، وبني سويف/ أسيوط بطول 250 كم، اللذان تنفذهما شركة الستوم الفرنسية.

وقدم الوزير الشكر للسفير الفرنسي على جهوده التي بذلها لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والتعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل، خلال فترة عمله بمصر.

كامل الوزير والسفير الفرنسي يستعرضان مشروعات النقل

ثم استعرض الجانبان عددا من مشروعات النقل، التي تدخل ضمن الحزمة التمويلية التي قدمتها الحكومة الفرنسية لنظيرتها المصرية، بشأن تنفيذ عددا من المشروعات في مصر، مثل تمويل وتصنيع 55 قطارا من الخط الأول للمترو، بتمويل حكومي فرنسي، وكذا تمويل تنفيذ عددا من المشروعات، مثل «إنشاء خط سكة حديد أسوان/ توشكى/ وادي حلفا- خط سكه حديد الروبيكي/ العاشر من رمضان - مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو».

هذا بجانب تمويل منحة لتنفيذ الدراسات الخاصة بالخط السادس بالمترو، وتوطين شركة الستوم صناعة الوحدات المتحركة، بالتعاون مع شركة سيماف؛ إذ أكد الجانبان أهمية الإسراع في الإجراءات الخاصة كافة بهذه المشروعات؛ نظرا لأهميتها الكبيرة في تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي بمصر.

مشروع محطة «تحيا مصر»

كما تباحث الجانبان حول التعاون القائم في مجال النقل البحري، بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والمشغل الفرنسي العالمي CMA في مشروع محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض، على أرصفة من 55 - 62 بميناء الإسكندرية.

وشدد الوزير على ضرورة سرعة الانتهاء من توقيع عقد الشراكة النهائي بين الجانبين، واتفق مع السفير على أهمية تكثيف اللقاءات بين شركة ترانس ديف الفرنسية ووزارة النقل المصرية، بشأن رغبة الشركة في إدارة وتشغيل مشروع BRT على الطريق الدائري.

وأكد وزير النقل أهمية هذا المشروع في تحقيق السيولة المروروية بالطريق الدائري، بالتزامن مع تطوير الطريق؛ لافتا الى أن وزارته تنفذ حاليا أعمال البنية التحتية بالمشروع، وهو ما يتطلب سرعة الانتهاء من الاتفاق بين الجانبين.

في ختام اللقاء، قدم السفير الفرنسي الشكر لوزير النقل المصري على التعاون المثمر خلال فترة عمله بمصر، متمنيا مزيدا من التوفيق للقيادة السياسية والحكومة والشعب المصري الصديق، في المجالات كافة.

كما أعرب وزير النقل عن تمنياته بالتوفيق للسفير الفرنسي في عمله الجديد، مؤكدا أن مجال النقل سيظل نموذجا رائدا للتعاون المثمر بين مصر وفرنسا.