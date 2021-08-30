النقل: خطة شاملة لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا في السكة الحديد

طالب الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيادات هيئة السكة الحديد، بتنفيذ خطة شاملة لتطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري.

«وزير النقل»: تطهير وتعقيم القطارات ومحطات السكة الحديد لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

وقال «كامل الوزير» لـ«الوطن»، إن كورونا ما زالت مستمرة، ويجب على جميع الركاب الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال استقلال القطارات، موضحا أن خطة السكة الحديد ستعتمد على تطهير المحطات الرئيسية والمركزية والفرعية كل ساعتين تقريبا، وتعقيم القطارات مع انتهاء كل رحلة سواء على الوجه القبلى أو البحري، إضافة إلى تعقيم وتطهير مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر بشكل دوري ويومي، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

«الوزير»: كورونا ما زالت مستمرة ويجب على الركاب الالتزام بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات

وأوضح وزير النقل، أنه سيتم تطبيق غرامات فورية على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل محطات السكة الحديد والقطارات، بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة داخل المحطات مجانا، منوها إلى أن الوزارة تسعي إلى تنفيذ جميع مشروعات التطوير، لتقليل حوادث القطارات.

«الوزير»: غرامات فورية على المخالفين لارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات والقطارات

وأشار «الوزير»، إلى أنه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحا أنه سيتم تطبيق غرامات فورية على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطار، منوها إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد تنفذ خطة شاملة بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، لتحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، وتقليل حوادث القطارات.