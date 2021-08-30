جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بشارع الثلاثيني ومحور الفريق كمال عامر

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جوله مفاجئة، اليوم، لتفقد الحالة العامة بشارع الثلاثيني بحي العمرانية، للوقوف علي مستوى النظافة والإشغالات والتأكد من عدم وجود تعديات أو مخالفات.

حملة مكبرة بشوارع المحافظة

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بتنفيذ حملة مكبرة علي الشارع تشمل أعمال كنس وتجريد ودهان للبلدورات وإجراء تخطيط مروري لشارع الثلاثيني مع تكثيف دوريات عمل إدارات الإشغالات لضمان عدم تعدي المنشأت التجارية والمحال علي الطريق العام .

تكثيف حملات وكمائن ضبط المركبات التى تلقى المخلفات بنهر الطريق

وشدد المحافظ في بيان صحفي، اليوم، على ضرورة تكثيف حملات وكمائن ضبط المركبات التى تلقى المخلفات بنهر الطريق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تفقد محافظ الجيزة الساحات الجاري إنشاءها أسفل محور الفريق «كمال عامر»، بمناطق «نصر الدين وشارع ترعة الزمر بنطاق حي العمرانية»، مشدداً علي الشركة المنفذة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال والإنتهاء منها.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الجيزة، شن حي العمرانية حملة مكبرة علي شارع الثلاثيني أسفرت عن رفع المخلفات المتواجدة أعلي نفق نصر الدين وأمام مزلقان محطة سكة حديد الجيزة بالإضافة إلى التحفظ علي عربة كارو بشارع خاتم مرسلين محملة بمخلفات صلبة وضبط والتحفظ علي تروسيكل لقيامه بإلقاء مخلفات علي ترعة الزمر أسفل المحور مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

رافقه خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور رئيس حي العمرانية.