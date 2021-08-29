ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة مركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحدات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص، واحتجاز عدد من مدمني المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادي.

مركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم استهداف الفيلا المشار إليها وضبط القائمين على إدارتها، وهم 6 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وتبين وجود 97 شخصًا داخل الفيلا من مدمني المواد المخدرة، محتجزين ومتواجدين بها، وبسؤال 6 من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرها عنهم، وتعرضهم للاعتداء بالضرب من قبل القائمين على إدارة المكان.

أدوية مهدئة وعينات تحليل مخدرات

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية، ممنوع تداولها بدون استشارة طبية، وعدد من عيّنات تحليل المخدرات، وعدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر، و11 سجلاً دفتريًا لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة، وإيصال استلام نقدية باسم المركز المشار إليه، ومجموعة من الأحبال والعصي، كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت في إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أيضًا وصرف أدوية وعقاقير مهدئه للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية وعدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد، كما أقروا بأن الحبال والعصي المضبوطة تُستخدم في تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، تحت إشراف المتهم الأول «هارب» والقائم على استئجار المنشأة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.