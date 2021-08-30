غلق وتشميع مركزا للدروس الخصوصية بالزقازيق

شنت رئاسة حي أول الزقازيق في الشرقية، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن غلق وتشميع مركزا للدروس الخصوصيه بمنطقة الحناوي وتم إخلاء الطلاب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

إجراءات مواجهة كورونا

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق لشن حملاتها المفاجئة علي مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط ون تراخيص قانونية فضلا عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تطوير وتجميل

وعلي جانب آخر قامت رئاسة حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار بمنطقة شارع سعد زغلول بنطاق الحى، وتم توجيه مكنسة رفع السفوحة بشارع الجلاء وطريق أبوحسين وكذلك متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات بنطاق الحي، كما تم دهان البلدورات بميدان مجلس مدينة الزقازيق وري الأشجار إستعداداً لإحتفالات بأعياد الشرقية.

وتواصل رئاسة حي ثان الزقازيق أعمال تزيين وتركيب الليد المضيئة ذات اللونين الأبيض والأزرق على جدران وأسوار كوبرى المحافظة لإضافة روح البهجه على أهالي الزقازيق في إطار إحتفالات المحافظة بالعيد القومي.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بجهود مكثفة حتى الساعات المتأخرة من الليل لرفع كفاءة الإنارة العامة والتجميل بالمدينة إستعداداً للإحتفال بأعياد الشرقية.

وتم متابعة إستكمال تجميل مدخل المدينة والشوارع الرئيسية والأعمدة بأسلاك الليد المضيئه ذات اللونين الأبيض والأزرق لإظهار شوارع المدينه فى أبهى صوره إبتداء من حى الصباغين إلى الطريق العمومى أمام كوبرى وفيق على جانبى الطريق للإرتقاء الشكل الحضاري والجمالي للمدينة.

كما قامت رئاسة مدينة القرين بمتابعه أعمال رش المبيدات الحشرية بنطاق المدينة بواسطة العاملين بقسم مكافحة ناقلات الأمراض بمركز الأمراض المتوطنه بالقرين كما تم متابعة أعمال النظافة العامة والتجميل لمداخل المدينة وكذلك أعمال التطوير والتجميل والدهانات إستعداداً للعيد القومي للمحافظة.

وفي سياق متصل شنت رئاسة مجلس مدينة القنايات حملات موسعة لرفع الإشغالات وأسفرت عن رفع 65 حالة إشغال من أمام المحال التجارية والطرق العامة فضلاً عن متابعة مواعيد الغلق المقررة والإجراءات الاحترازية وتقنين أوضاع المحال التجارية والصناعية والكافتريات وغيرها.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بأعمال النظافة والدهانات والتجميل بميدان باتا وشوارعها الداخلية والبداية كما قامت الوحدات المحلية بحملة نظافة ودهان وتجميل ورفع اشغالات شاملة شملت «الطريق بداية من كارتة الرسوم - طريق العاشر- ميدان الطيارة - طريق أبو سمران - القاعدة الجوية - الكوبري العلوي - ميدان الحصان - طريق اولاد سيف حتي الحدود مع بردين الزقازيق».