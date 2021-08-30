فتح باب الحجز لـ4 عروض جديدة لـ«ياما في الجراب يا حاوي»

أعلن مسرح «كايرو شو»، الجهة المُنتجة لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» للفنان يحيى الفخراني، عن فتح الحجز لعروض 9، و10، و16، و17 سبتمبر المقبل، على مسرح «كايرو شو» بالتجمع الخامس «الماركي»، وذلك بناءً على طلب الجماهير، بعد النجاح الساحق الذي حققته المسرحية في انطلاقتها الأولى بالإسكندرية ثم القاهرة الأسبوع الماضي.

«ياما في الجراب ياحاوي» من إنتاج مسرح «كايرو شو»، عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

ويشارك في بطولة مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، عدد كبير من النجوم، منهم يحيى الفخراني، وإياد نصار، ومحمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، وشريف دسوقي، وسماء إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف، وعلاء قوقة، ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

أحداث مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

«يا ما في الجراب يا حاوي» تدور في أجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم غلبة الطابع الكوميدي الغنائي عليها، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

يذكر أنّ أبطال وصُنّاع مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، عقدوا مؤتمرًا صحفيًا بمكتبة الإسكندرية، قبل أسبوعين تقريبًا، بحضور أبطال العرض كافة، وذلك للكشف عن تفاصيل المشروع الجديد، الذي يشهد أول تجربة مسرحية للفنان إياد نصار في المسرح المصري، وأول تجربة تمثيلية لـ كارمن سليمان.

يحيى الفخراني يمازح الشرنوبي وكارمن سليمان

ومازح الفنان يحيى الفخراني، على هامش المؤتمر الصحفي، محمد الشرنوبي وكارمن سليمان، إذ طلب منهما تقديم أغنية على المسرح «لايف» بشأن اختبارهما، وهو الأمر الذي استجاب له الطرفان، وقدما إحدى أغاني المسرحية، ما نال إعجاب الحضور.