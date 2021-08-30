كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الإسكندرية.. في قمة المرحلة الثانية

تعد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الإسكندرية، قبلة طلاب شعبتي علمي علوم ورياضة في المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021، كونها تمثل قمة هرم التنسيق لما لها من مكانة كبرى، حيث نجحت خلال سنوات قليلة منذ إنشاؤها في منافسة كلية الهندسة وجذب الطلاب الراغبين في دراسة العلوم المتقدمة في مجال الحاسبات وعلوم البيانات.

وترصد «الوطن»، خلال السطورة التالية، تفاصيل تنسيق كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية لعام 2021، والأوراق المطلوبة للالتحاق بها بالإضافة لى أبرز برامج الدراسة بها.

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الإسكندرية لعام 2021

لم يتم إعلان تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الإسكندرية لعام 2021، حيث أنها ضمن كليات المرحلة الثانية في تنسيق شعبتي علمي علوم ورياضة، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض الدرجات بنسبة عامة من 8 إلى 10%، عن تنسيقها السابق المقدر 372 درجة العام الماضي.

5 برامج في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الإسكندرية لعام 2021

تبرز 5 برامج متطورة وحديثة في كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية لعام 2021، حيث أكدت الكلية أن تلك البرامج ذات محتوى تعليمى مبتكر ومرتبطة بالخطط التنموية القومية وتستجيب لإحتياجات الصناعة وسوق العمل والمهن البازغة المطلوبة في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، وهذه البرامج هي:

- برنامج الأمن السيبرانى.

- برنامج تحليلات الأعمال.

- برنامج النظم الذكية.

- برنامج تحليلات الوسائط العلمية.

- برنامج تحليلات ومعلوماتية الرعاية الصحية.

شروط الالتحاق في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الإسكندرية لعام 2021

- يتم ترتيب المتقدمين طبقاً للمجموع ومن خلال تنسيق داخلى بناء على رغبات الطلاب فى الإلتحاق بالثلاثة برامج المطروحة بحيث يقبل بكل برنامج عدد 50 طالب بحد أقصى.

- يدرس الطالب الحاصل على الثانوية العامة علمى علوم مقرر رياضة تكميلي بالفصل الدراسي الأول ويجب اجتيازه ولا يدخل هذا ضمن المعدل التراكمي .

- يدرس الطالب الحاصل على الثانوية العامة علمى رياضة مقرر بيولوجى تكميلي بالفصل الدراسي الأول ويجب إجتيازه ولا يدخل هذا ضمن المعدل التراكمى .

الأوراق المطلوبة للتقدم كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الإسكندرية لعام 2021

- شهادة الثانوية العامة أو صورة ضوئية منها.

- شهادة الميلاد أو صورة ضوئية منها .

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق.

- إستمارة الإلتحاق مرفق بها صورتين شخصيتين.

- رسوم التقدم 250 جنيه .