تنسيق كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية لعام 2021 والأوراق المطلوبة

تعد كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، من أكثر الكليات التي تقدم العديد من الخدمات المتميزة للإسهام فى الإرتقاء بالمستوى العلمى والتعليمى حيث تعتمد على الابتكار والابداع والتميز وتستقبل خريجي الثانوية العامة 2021، شعبتي الأدبي والعلمي رياضة والعلمي علوم.

كل ما تريد معرفته عن كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية 2021

وتقدم «الوطن» كافة التفاصيل عن كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، بداية من إعلان التنسيق والأقسام بالكلية، التي يحتاجها الطلاب للتعرف على الكلية قبل الالتحاق بها.

تنسيق كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية لعام 2021

وفقا لنتائج المرحلة الأولى لتنسيق كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، جاء مجموع القبول 315 درجة، ومن المنتظر نزول كلية الفنون الجميلة في المرحلة الثانية للتنسيق لشعبة العلمي علوم وعلمي رياضة وشعبة الأدبي.

مصاريف كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية 2021

وقرر مجلس جامعة الإسكندرية، ثبات المصروفات الدراسية ليتمكّن الطلاب من دفع المصروفات الدراسية التي تقررها الكلية.

عنوان كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية 2021

جمهورية مصر العربية - الإسكندرية - 108 شارع عبد السلام عارف - جليم .....

رقم تليفون الكلية +203/5840706

فاكس : +203/5823885

E-Mail : finea-dean@alexu.edu.eg

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية لعام 2021

- أن يكون الطالب اجتاز امتحان القدرات الذى تم عقده في كلية الفنون الجميلة قبل إعلان تنسيق الثانوية العامة وحصل على درجة النجاح

- أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة.

- على الطالب تقديم:

- أصل شهادة الثانوية العامة

- أصل شهادة الميلاد

- صورة البطاقة الشخصية

- صور شخصية للطالب

- طلب الالتحاق بالكلية ويضع عليه الطالب طوابع خدمات تعليمية.

ولابد أن يحصل الطالب على خطاب لإجراء الكشف الطبي بعد مراجعة ملفات الطلاب الجدد وبعد إجراء المقابلة الشخصية وانتظام الطلاب في الدراسة.

أقسام كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية 2021

-الترميم

-التصميمات المطبوعة

-التصوير

-الديكور

-العمارة

-النحت

-تاريخ الفن