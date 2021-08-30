ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات النقدية بالغربية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تكوين 3 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية، ومحبوسين حاليا على ذمة قضية ترويج عملات أجنبية وحيازة آثار»، تشكيلا عصابيا تخصص في تقليد العملات الأجنبية، وترويجها بنطاق محافظة الغربية والمحافظات المجاورة على عملائهم، بهدف تحقيق الاستفادة المادية، وأعلنوا عن امتلاكهم كميات كبيرة منها، ويرغبوا في بيعها نظير مبالغ مالية صحيحة.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد وترويج العملات النقدية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، ضبط المتهم الثالث، وبحوزته «عملات أجنبية مقلدة - هاتف محمول تبين أنه محمل بالعديد من مقاطع الفيديو والمحادثات على تطبيق واتس آب بينه وعملائه، تؤيد نشاطه الإجرامي».

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بنشاطه الإجرامي، على النحو المشار إليه، وحيازته للعملات الأجنبية المُقلدة بقصد ترويجها، وأنه تحصل عليها من باقي المتهمين قبل ضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية.