إضافة عقار استخدمه «ترامب» لبروتوكول كورونا.. وتحديث جديد لـ«الأطفال»

كشف مصدر مسؤول في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن تفاصيل بروتوكول علاج مصابي كورونا، المحدّث للمرة الخامسة، موضحا أنّه يضم 3 أنواع من الأدوية الجديدة، أولها «مونوكرونال أنتي باديز»، والذي جرى توفير 50 ألف جرعة منه، بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، حيث يستخدم هذا العقار للحالات البسيطة والمتوسطة، ويرفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بنسبة 95%.

ما هو عقار مونوكرونال أنتي باديز؟

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ هناك عقار آخر أُضيف لعلاج ما بعد الشفاء من كورونا، حيث عانت كثير من الحالات من مشكلات ما بعد كورونا، أهمها النهجان وآلام في العضلات وتليف الرئة والعزلة الاجتماعية، فضلا عن «ضبابية العين»، متابعا أنّ اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ناقشت مقترحات بإضافة أدوية بعينها، كما ستطلق بروتوكولا جديدا لعلاج الأطفال الأسبوع المقبل.

«مونوكرونال أنتي باديز» ساعد «ترامب» على التعافي من كورونا سريعا

وزاد المصدر، أنّ عقار «مونوكرونال أنتي باديز» استخدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد إصابته بكورونا، وساعده على التعافي سريعا من الفيروس، مشيرا إلى أنّ العقار باهظ الثمن، لكنه يقلل فترة وجود المصاب في المستشفيات.

وطالب المصدر، بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، أي مواطن تصل درجة حرارته لـ38، بالذهاب لمستشفيات الحميات فورا، وطلب الرعاية الصحية في وقت مبكر.

وأكد المصدر، أنّه لا داعٍ للخوف من متحور «دلتا بلس»، فهو ليس الأخطر بين سلالات كورونا، لكنه الأسرع، متوقعا ارتفاع أعداد إصابات كورونا في الموجة الرابعة، عن الموجات السابقة.