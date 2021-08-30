مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

اقتحم عدد من المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى المبارك، بمساعدة حراسة مشددة من عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان، إن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في المنطقة الشرقية من الأقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

من جهة أخرى، تشارك اللجنة الفلسطينية لفعاليات بيت لحم، اليوم الاثنين، في وقفة من أجل دعم وإسناد الأسرى المضربين عن الطعام، ومع أسيرة ستضع مولودها خلال الأيام المقبلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

الأسيرة أنهار الديك تضع مولودها داخل سجون الاحتلال

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير نادي الأسير في بيت لحم عبد الله زغاري، إن الوقفات المستمرة من أجل الدعم والإسناد سوف تستمر حتى يتم تحقيق كافة مطالب الأسرى الفلسطينيين البواسل، وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام.

وتابع «زغاري»، بأن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لسلسلة من الانتهاكات والجرائم اليومية، وأن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتكثيف الإجراءات العقابية تجاه الأسرى المضربين عن الطعام والبالغ عددهم ستة أسرى، وذلك من خلال سياسة العزل الانفرادي وكذلك التنقل المستمر والمتكرر بين المعتقلات، إضافة إلى الحرمان من زيارة محاميهم.

وأكد «زغاري»، أنه يجب الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك التي ستضع مولودها الجديد في ظروف غير إنسانية خلال الأيام المقبلة في ظلمات السجون.

وقال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيت لحم منقذ أبو عطوان، إن المشاركين في الوقفة من المقرر أن يتوجهوا إلى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيت لحم، من أجل تسليم رسالة احتجاج وشكوى ضد مسئولي النقل الإسرائيليين الذين يقومون بالتضييق على الأهالي أثناء زيارتهم لأبنائهم الأسرى، حيث تم إصدار تعليمات بإنزالهم من وسائل التنقل على مسافة بعيدة من حاجز الاحتلال قبيل الزيارة.