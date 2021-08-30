مواعيد وشروط المدن الجامعية بجامعتي بورسعيد وجنوب الوادي الغردقة

أعلنت جامعة بورسعيد، فتح باب التقدم للمدن الجامعية للطلاب القدامى والجدد للعام الأكاديمي 2021/20220 طبقا للمواعيد التالية:

طلاب وطالبات قدامى (بدون مواد تخلف): ابتداءً من 7/8/2021 وحتى 7/9/2021، ويمكن تحميل استمارة الضمان ولا يتم التقدم للطلاب والطالبات القدامى إلا بعد اعتماد نتيجة العام الأكاديمي 2020/2021، وظهورها على موقع الجامعة.

شروط المدن الجامعية في جامعة جنوب الوادي – الغردقة

وافق مجلس متابعة الإجراءات التنفيذية على التقدم للمدن الجامعية بجامعة جنوب الوادي – الغردقة، ويتم على الطالب إتباع الآتي:

- على جميع الطلاب تحري الدقة عند تسجيل البيانات حتى لا تتعرض لرفض طلبك.

- بعد تسجيل بياناتك يتم التأكد من إتمام عملية التسجيل بطباعة ما يفيد التسجيل عن طريق زر الاستعلام عن القبول حتى لا تتفاجئي بعد التسجيل بعد انتهاء فترة السماح بالتسجيل على الموقع.

- يجب على كل طالب سيتم قبوله في المدينة الجامعية إحضار عدد (2 صورة شخصية )+ 2صورة البطاقة + بطاقة الترشيح بالنسبة للطلاب الجدد وذلك لتسليمها لشئون الإقامة لإستلام إذن الدفع تمهيداً لاستخراج الكرنيهات.

المدن الجامعية المتاحة للطلاب

متاح لكل من الطلاب الجدد والقدامى التقدم بطلبات الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية لطلاب جامعات: «الأقصر، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، السويس، الفيوم، القاهرة، الزقازيق، المنصورة، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي، حلوان، دمنهور، دمياط، سهوج ، طنطا، عين شمس، قناة السويس، قناة السويس العريش، كفر الشيخ، مدينة السادات ، مطروح».