المنشآت الفندقية: الضرائب ستحاسب الفنادق وفقا للحد الأدنى للأسعار بداية من نوفمبر

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه بداية من نوفمبر المقبل ستدخل الفنادق المصرية مرحلة جديدة تصل بها للعالمية، بعد البدء في تطبيق المعايير الجديدة للتصنيف الفندقى «hc» الذى يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للنزيل من حيث الجودة والسلامة، إضافة إلى بدء تطبيق الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية وهو ما سيقضى على ظاهرة بيع المنتج السياحى المصرى بشكل رخيص ويرفع من جودة الخدمة المقدمة للنزيل.

تطبيق الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية

وأضاف «الشاعر» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إان الفنادق ستبدأ في نوفمبر المقبل في بيع الغرف الفندقية، بحيث يكون الحد الأدنى لبيع الغرفة بفنادق فئة 5 نجوم بـ 40 دولارا في اليوم، كما سيكون الحد الأدنى لبيع الغرفة بفنادق فئة الـ 4 نجوم بـ 28 دولارًا في اليوم، وهو ما سيقضى على ظاهرة حرق الأسعار، لافتا إلى أنه يجوز للفنادق بيع الغرف بسعر أغلى من الحد الأدنى، إلا أنه لا يمكن لها النزول عن هذا السعر، مؤكدً أن مصلحة الضرائب ستبدأ من هذا التاريخ في محاسبة الفنادق ضريبيا وفقا للحد الأدنى للأسعار.

التصنيف الجديد للفنادق

وأشار عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن التصنيف الجديد للفنادق، الذي بدأت حاليا وزارة السياحة في اتباعه، سيصل بالفنادق لمستوى نظيراتها العالمية، لافتا إلى أن لجان وزارة السياحة بدأت منذ شهر يوليو الماضى في مراجعة تطبيق المنشآت الفندقية للمعايير الجديدة للتصنيف الفندقى، وتم منح الفنادق التي لم تتوافق مع المعايير الجديدة فرصة أخرى لتوفيق الأوضاع قبل أن يتم تخفيض درجة النجومية الخاصة بها.

وأوضح أن الفنادق تعد العمود الفقرى للسياحة المصرية، والاهتمام بتطويرها وبتجويد الخدمات المقدمة للنزيل بها، ترفع من الحركة السياحية الوافدة.