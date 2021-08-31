حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 31-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج الثور أنّهم أصحاب شخصية قوية، ولديهم صبر طويل، ولا يسهل إحباطه أو إصابتهم باليأس.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزلك الثاني يسلط الضوء على أمور مهنية ومالية وتعطي لهذه الأمور الأولوية والاهتمام.. فقط تجنب المغامرة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

اليوم تنصحك الأفلاك بأن تكون لبقا وحريصا في خياراتك وأن تتجنب الدخول في جدال قد يؤدي لصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.