شوقي يصدر قرارا بمراجعة كتب رياض الأطفال والابتدائية بمركز المناهج

أصدَر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، كتاباً دورياً رقم 19 لسنة 2021، بشأن مراجعة واعتماد الكتب المطورة لمرحلة رياض الأطفال والحلقة الابتدائية ينص على أنَّه «بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 263 لسـنة 2014 بشـان اللائحة التنظيمية لإعداد الكتب، والمطبوعات الدراسية وفي ضوء تطوير مناهج مرحلة رياض الأطفال والحلقة الابتدائية».

وقال وزير التربية والتعليم، في خطابة المرسل للمديريات التعليمية، أنَّه حرصًا على سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة لمراجعة واعتماد هذه المناهج يتم التنبيه على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصة واتخاذ الإجراءات الآتية:-

إتمام أعمال مراجعة واعتمـاد الكتب المطوّرة في الصفوف ذات المناهج المطورة

- تتمّ كل أعمال مراجعة واعتمـاد الكتب المطوّرة (رياض الأطفال والحلقة الابتدائيـة في الصفوف ذات المناهج المطورة)، بما فيها من إجراءات وصلاحية التداول من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، وتسليم الكتب مباشرة إلى الإدارة المركزية لشؤون التعليم.

- يعمل بهذا الكتاب الدوري اعتبارًا من تاريخه.