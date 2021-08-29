توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حرارة ورطوبة ورياح نشطة على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر اليوم الأحد، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، وذلك خلال الفترة من يوم غد الاثنين الموافق 30 أغسطس وحتى الأربعاء 1 سبتمبر المقبل.

ويقول الخبراء إنّه يسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون معتدل الحرارة ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وخلال الـ72 ساعة المقبلة تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تتلاشى سريعًا في السابعة صباحًا، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 30 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 31 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 1 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 الصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.