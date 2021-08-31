اعترافات قاتل شقيقته الحامل: «جوزها غني ومش عايزة تديني فلوسي»

فجأة تحول الدم والأخوة إلى هباء منثور، وانهارت روابط الأشقاء أمام مال الدنيا الزائل، حيث اعترف المتهم بقتل شقيقته الحامل في توأم ذبحا بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أمام جهات التحقيق، قائلا إن المجني عليها اقترضت منه مبلغا من المال ودفعت له جزءا منه وعندما طالبها برد باقي مبلغ الـ 1500 جنيه رفضت، معللة بأنها ليس لديها أموال لرده.

ويبدو أن عذر السيدة الحامل لم يعجب أو يقنع شقيقها، حيث أضاف المتهم أمام جهات التحقيق: «وعلى الرغم من أن جوزها غني ومعاه فلوس وهي عايشة كويس ومبسوطة رفضت تديني فلوس»، متابعا أن الخلافات بينهما اندلعت منذ عدة سنوات وتحديدا بعد زواجها، حيث إنها بعد الزواج تغيَّرت في معاملتها مع والدها ووالدتها، وكانت تردد دائما «إنتم بتعروني قدام جوزي»، وكانت ترفض مساعدتهم حتى عندما كان يذهب إليها والدها كانت ترفض وتقول له «ما تطلبش مني فلوس».

بداية الواقعة

وكان مأمور قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغا بالعثور على ربة منزل مذبوحة داخل شقتها في منطقة أبو السعود بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى «نورا أ م» في العقد الثالث من العمر وترتدي كامل ملابسها، وبالفحص تبين أنها سيدة حامل ومصابة بجرح ذبحي في الرقبة والجثة وسط بركة من الدماء في صالة الشقة، وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما.

المتهم يعترف بذبح شقيقته بسبب خلافات مالية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لبيان هل كان المتهم تحت تأثير المخدرات وقت ارتكاب الواقعة من عدمه.

تقرير الطب الشرعي: المجني عليها حامل في توأم

وأوضح تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بسبب وفاة المجني عليها، أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر، وحامل في توأم، كما تبين أنها مصابة بجرح ذبحي في الرقبة، وتم الانتهاء من كتابة التقرير وجارٍ إرساله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.