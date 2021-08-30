السعودية تمنح نصف مليون ريال لأسر موظفي الصحة المتوفين بكورونا 

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في القنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

القرار يشمل العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص سواء كانوا مدنيين أو عسكريين سعوديين وغير سعوديين

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، يشير إلى أنّه إنفاذا لقرار مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، بدأ صرف 500 ألف ريال للمشمولين بالقرار من أسر المتوفين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين سعوديين وغير سعوديين، ممن قدموا أرواحهم فداء في مواجهة هذه الجائحة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

يمكن لأسر المتوفين المستحقين للمكافأة التواصل مع «الصحة السعودية»

وأوضح كريم أبوالسعود، الملحق العمالي، والقائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أنّه يمكن لأسر المتوفيين المستحقين للمكافأة التواصل مع وزارة الصحة السعودية، وتسجيل بيانات متوفاهم وإرفاق المستندات المطلوبة، عن طريق زيارة الرابط التالي HTTPS://HSP.MOH.GOV.SA/ SURVEY/RXUFF5GTAMSL، علما بأنّه يستوجب الدخول على الرابط برقم هوية المقيم الخاصة بالمتوفى.