وكيل لاعبين يكشف عن رحيل 10 لاعبين من بيراميدز

فجر بلال نظير وكيل اللاعبين، مفاجأة بشان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والخاصة بالصفقات الجديدة، أو الراحلين بداية من الموسم الجديد.

وقال بلال نظير خلال تصريحاته التليفزيونية، اليوم الاثنين: ما يقرب من 9 أو 10 لاعبين من فريق نادى بيراميدز سيرحلون خلال الأيام المقبلة.

وشدد نظير على أن عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز، اجتمع مع أحد مسؤولي الزمالك للتفاوض معه حول ارتداء التيشيرت الأبيض، مشيرا إلى أن رمضان صبحي، صانع ألعاب بيراميدز، يمتلك عرضا قويا من الدوري الإماراتي.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا