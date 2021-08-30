السكة الحديد تعدّل تركيب 4 قطارات بعربات محسّنة «تحيا مصر» خلال أيام

تواصل هيئة السكة الحديد، تحديث قطاعاتها المختلفة، خاصة الوحدات المتحركة، بغرض المساهمة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وإيجاد سكك حديد جديدة ترضي الركاب، على جميع خطوطها على الوجهين القبلي والبحري.

تعديل تركيب القطارين رقم 1206 و1205 سياحي (القاهرة - مرسى مطروح) بعربات محسنة «تحيا مصر»

وأوضحت هيئة السكة الحديد في بيان عنها، أنّها قررت تعديل تركيب القطارين رقم 1206 و1205 سياحي (القاهرة - مرسى مطروح) بعربات محسنة «تحيا مصر»، بدلا من العربات العادية، على أن يكون تركيبه 3 عربات ثانية مكيفة، إضافة إلى 8 عربات تحيا مصر، وذلك اعتبارا من الأربعاء المقبل الموافق 1 سبتمبر المقبل.

تعديل تركيب القطارين 1208 و1209 سياحي (مرسى مطروح - القاهرة) بعربات محسنة «تحيا مصر»

وتابعت هيئة السكة الحديد، أنّها ستعدّل كذلك تركيب القطارين 1208 و1209 سياحي (مرسى مطروح - القاهرة)، بعربات محسنة «تحيا مصر»، بدلا من العربات العادية، على أن يكون تركيبه 3 عربات ثانية مكيفة، إضافة إلى 8 عربات تحيا مصر، بدءا من 2 سبتمبر المقبل.

وأكدت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، أنّها تعمل على تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

السكة الحديد تحذّر من عبور قضبان السكة الحديد من أماكن غير معدّة للعبور

وحذّرت السكة الحديد، قائدي المركبات من عبور قضبان السكة الحديد من أماكن غير معدّة للعبور، للحفاظ على سلامتهم وأرواحهم، وحفاظا على حركة سير القطارات، مؤكدة أنّ قطارات الهيئة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات لمنع وقوع أي أعطال.