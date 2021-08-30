أبرزها القهوة والقمح.. توقعات بارتفاع أسعار السلع عالميا في سبتمبر

توقع تقرير حديث ارتفاع أسعار بعض السلع الاستراتيجية عالميا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وقال التقرير الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية إن أسعار السكر الأبيض المكرر من المتوقع أن تسجل ارتفاعا في السوق العالمية، ليصل سعر الطن إلى 453 دولارا مقارنة بـ443 دولار للطن في يوليو الماضي.

وبحسب التقرير من المتوقع أن تسجل أسعار السكر الخام العالمية 407 دولارا للطن، مقارنة بـ390.4 دولار في يوليوالماضي.

كما أظهر التقرير وجود ارتفاعات مرتقبة في أسعار القمح ليسجل الطن 269.3 دولارا في سبتمبر، مقارنة بـ251.8 دولار للطن في يوليو.

ولم تتوقف توقعات الارتفاع عند السكر والقمح فحسب، لكنها امتدت أيضا إلي الأرز «غير المقشور»، إذ توقع التقرير أن يرتفع إلي 295.5 دولارا للطن، مقارنة بما كان عليه في يوليو الماضي، بنحو 289.4 دولارا.

الكاكاو والبن من بين المنتجات المرشحة للارتفاع

وفيما يتعلق بالمنتجات الأخرى، تظهر بيانات التقرير المنقولة عن البورصات العالمية توقعات بزيادة أسعار الكاكاو، ليسجل الكيلو 2.4 دولار، مقابل 2.3 دولار، وهو الأمر الذي ينطبق على البن، والمتوقع أن يرتفع الكيلو منه إلي 4.7 دولار في سبتمبر، بعدما كان 4.4 دولار في يوليو.

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وتشهد أسواق البن العالمية أزمة حادة بعد الأضرار التي أصابت المحصول في البرازيل، والتي تعد المنتج الأكبر في العالم، وسط استمرار مشاكل في سلاسل التوريد العالمية.

وقالت مصدر بغرفة الصناعات الغذائية لـ«الوطن»، إن الارتفاعات المرتقبة في أسعار الأغذية العالمية من شأنها التأثير على الأسعار المحلية، موضحا أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح وبالتالي فإن أي ارتفاع سوف يتبعه زيادة في السوق المحلية.

وأشار إلي أن بعض السلع شهدت بالفعل ارتفاعا خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها البن، حيث شهدت أسعار القهوة ارتفاعا في السوق المحلية على خلفية أزمة المعروض العالمي، متوقعا أن تتأثر الأسواق بتلك الزيادات حال استمرارها خلال الفترة المقبلة، تأثرا بالطلب العالمي.

وفي يونيو الماضي أعلنت منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، أن أسعار الغذاء العالمية شهدت ارتفاعا بأسرع نسبة شهرية منذ أكثر من 10 سنوات.