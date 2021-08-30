محافظ الشرقية يوجه بإنهاء ملف تقنين مخالفات أملاك الدولة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء سرعة الانتهاء من تقنين جميع المخالفات على أملاك الدولة، وتشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين، والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة، بشأن تخفيض سعر المتر في التقنين.

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ ، واللواء محمد أبو شقة، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والعميد أسامة غريب، مدير إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

استرداد أراضي أملاك الدولة

وقال المحافظ إن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة، وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإعلاءً للقانون وحفاظاً على حق الشعب.

ملف التصالح في مخالفات البناء

كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، مطالباً بإسراع الخطى في الانتهاء من إجراءت التصالح للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح ودفع الرسوم المستحقه عليهم، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات متتالية لكل ثلاثة مراكز على حده، لمتابعة الأداء في هذا الملف، وسرعة الانتهاء منه.