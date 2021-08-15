إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة ورفع 20 طن تراكمات وقمامة بأسوان

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة لإزالة التعديات بحي الصداقة الجديد، استهدفت إزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة، و3 حالات أخرى في المهد، وذلك بمسطح إجمالي 1650 م2، كما تم مصادرة 3 سيارات حمولة 20 طنًا لمواد البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والتي أصدرها أثناء مروره الميداني خلال الفترة الماضية.

كما تفقد رئيس الوحدة المحلية ومسؤولة شركة النظافة، أحياء غرب وجنوب، لمتابعة منظومة رفع القمامة والتراكمات أولاً بأول.

وفي مركز ومدينة دراو، راجعت الوحدة المحلية أعمال الإنارة بكافة الأعمدة بالطريق الزراعي «أسوان / القاهرة»، بنطاق المدينة، للتأكد من جودتها وفعاليتها على الوجه الأكمل، كما رُفعت الأتربة والتراكمات، بجانب القيام بتنفيذ أعمال ري وتهذيب الأشجار والحدائق على جانبي هذا الطريق الحيوي.

وفي مركز ومدينة نصر النوبة، كثفت الوحدة المحلية أعمال النظافة العامة، حيث تم رفع 20 طنًا من التراكمات والقمامة، وإزالة 7 إعلانات مخالفة.