تنسيق كلية العلوم جامعة الإسكندرية 2021: تضم 11 قسما

تتطلع كلية العلوم جامعة الإسكندرية لأن تكون مؤسسة رائدة في مجال التعليم والبحث، في كل من العلوم الأساسية والتطبيقية ومركزا للتميز، حيث تضم نخبة من الأساتذة المتخصصين والخبراء والباحثين البارزين، الذين يسعون إلى التميز العلمي، ويسهمون بقدر كبير في دعم مسيرة جامعة الإسكندرية نحو التطور المستمر والنجاح الدائم، فقد نال العديد منهم الجوائز العلمية القيمة وأصبحوا ملء السمع والبصر في المحافل العلمية الدولية.

كل ما تريد معرفته عن كلية العلوم جامعة الإسكندرية 2021

وتقدم «الوطن» كافة التفاصيل بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، بداية من إعلان التنسيق والأقسام بالكلية، التي يحتاجها الطلاب للتعرف على الكلية قبل الالتحاق بها.

تنسيق كلية العلوم جامعة الإسكندرية لعام 2021

وفقا لنتائج المرحلة الأولى لتنسيق كلية العلوم جامعة الإسكندرية، فإن كلية العلوم من الكليات التي يوجد بها اماكن شاغرة في المرحلة الثانية ومن الكليات الرئيسة في المرحلة الثانية لشعبة العلمي علوم.

مصاريف كلية العلوم جامعة الإسكندرية 2021

وقرر مجلس جامعة الإسكندرية، عدم تغيير المصروفات الدراسية عن العام السابق، وذلك ليتمكّن الطلاب من دفع المصروفات الدراسية التي تقررها الكلية.

عنوان كلية العلوم جامعة الإسكندرية 2021

يوجد لكلية العلوم جامعة الإسكندرية، مقران، الأول يقع في منطقة الشاطبي وسط الإسكندرية، والثاني في منطقة محرم بك وسط الإسكندرية.

تليفون: 3922919 03

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية العلوم جامعة الإسكندرية لعام 2021

الشروط والأوراق المطلوبة:

- أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة.

- على الطالب التقدم من خلال تقديم:

- أصل شهادة الثانوية العامة

- أصل شهادة الميلاد

- صورة البطاقة الشخصية

- صور شخصية للطالب

- طلب الالتحاق بالكلية ويضع عليه الطالب طوابع خدمات تعليمية.

ولابد أن يحصل الطالب على خطاب لإجراء الكشف الطبي بعد مراجعة ملفات الطلاب الجدد وبعد إجراء المقابلة الشخصية وانتظام الطلاب في الدراسة.

أقسام كلية العلوم جامعة الإسكندرية 2021

وتضم 11 قسما وهي علوم البحار، الكيمياء، الفيزياء، النبات، علم الحيوان، الجيولوجيا، للرياضيات، الكيمياء الحيوية.