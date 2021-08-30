بنك ناصر الإجتماعي يطلق تمويل «حاضر» لأصحاب المعاشات والمرتبات

أكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أن البنك برئاسة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة البنك، يقدم العديد من الخدمات المصرفية، ومجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء، بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، سواء كانت شهادات إدخار أو حسابات توفير، أو تمويلات شخصية لأصحاب المعاشات أو موظفي القطاع العام، والخاص بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء، والتيسير عليهم في أمورهم الحياتية، ومساعدتهم في التغلب على الكثير من العقبات، بما يتناسب مع احتياجاتهم كافة، وتوفير حياة كريمة لهم، مع تيسير إجراءات الحصول على التمويل.

وأشار «عشماوي» إلى أنه تقرر إطلاق اسم «حاضر» على التمويلات الشخصية بالبنك، والتي دائما حاضرة وموجودة بقوة لمساعدة العميل عبر فروع البنك المختلفة، وتعد التمويلات الشخصية من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات؛ إذ يخدم 700 ألف عميل، وهو أكثر أنواع التمويلات استخداما، ويكون بضمان المعاش أو المرتب.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أنه يسدد التمويل في مده أقصاها 10 سنوات، بعائد مميز، لافتا إلى أن شروط منح التمويل أن لا يقل السن عن 21 سنة، ولا يزيد عن 70 عاما عند نهاية مدة القرض، ويمكن أن يمنح التمويل لمن هم فوق هذا السن بشرط وجود ضامن، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني والتعهد بتحويل المعاش أو المرتب إلى البنك، وفاتورة مرافق حديثة، لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

ونوه محمد عشماوي إلى أن التمويلات في البنك تتنوع تبعا لنوع التمويل والغرض منه، ومنها تمويلات استثمارية، وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة، لخلق فرص عمل جديدة للشباب، وكذا تحسين مستوى المعيشة، و«تمويل عمليات الإسكان، وعمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة، والحضانات، ومستورة للمرأة، وسداد المصروفات المدرسية، والزواج، وتأثيث شقة، وقرض الإسكان، وتحسين الدخل والتمويلات بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية والتي تتميز أنها ذات عائد ثابت وبدوريات صرف متنوعة (شهري – ربع سنوي – سنوي)، حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته».