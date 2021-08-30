شروط وخطوات إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، مواعيد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي الجديد 2020- 2021، حيث تبدأ الإجراءات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021.

وحددت الجامعة خطوات وشروط إجراء الكشف الطبي وهي:

1- يدخل الطالب على رابط حجز موعد الكشف الطبي http://App2.helwan.edu.eg/Detmed الذي يجري فتحه للطلاب، اعتبارا من يوم 5 سبتمبر.

2- يسجل الطالب بياناته، وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع، ثم تطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة.

3- على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

4- التوجه لإجراء الكشف الطبي للطلاب، بالإدارة الطبية مبنى رقم 3 بالحرم الجامعى للجامعة، وذلك لجميع الطلاب المرشحين، وفقا للمواعيد المحددة بالاستمارة المطبوعة لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرا.