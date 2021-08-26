 جامعة حلوان تبدأ توفير لقاح كورونا لطلابها

بدأت جامعة حلوان، اليوم، برئاسة الدكتور ماجد نجم، في حملة تطعيم طلاب الجامعة باللقاح الخاص ضد فيروس كورونا، على أن تستمر الجامعة في توفير لقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة خلال الفترة المقبلة، تحت رعاية رئيس جامعة حلوان، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى.

توفير اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة

وأشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك حرصها الشديد على توفير لقاحات فيروس كورونا للجميع حفاظاً على سلامة وصحة الشعب المصري، مؤكّدا أنَّ حملة التطعيم تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة نفسها، وذلك دعمًا لجهود الدولة في ظل الخطة القومية المصرية للدولة وذلك لحماية مواطنيها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطعيم 1000 من منتسبي الجامعة بإجمالي 3 آلاف

وقال الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة، إنَّ الجامعة بدأت بتوفير اللقاح للطلاب، في ظل إجراءات مواجهة المرض، داعيًا الجميع إلى السرعة في تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامة جميع الطلاب، فضلًا عن توفير عدد من المقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، موجهاً الشكر للطاقم الطبى، واتحاد طلاب الجامعة بمختلف الكليات لما قدموه من جهد لراحة متلقى التطعيمات، لافتا إلى أنَّه تمّ تطعيم ما يقرب من 1000 من منتسبي الجامعة اليوم بإجمالي 3 آلاف منذ بدء حملة التطعيم.

وقال الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفي بدر الجامعي، إنَّه يجب التشديد على الإجراءات الاحترازوية والالتزام بارتداء الماسك خلال الفترة المقبلة، مع التشديد على غسل اليدين باستمرار للمحافظة على الجميع من أي عدوى والاهتمام بالطعام الصحي لاكتساب مناعة قوية.