قدرات جامعة حلوان.. 52 ألفا و600 طالب يسجلون باختبارات تنسيق 2021

سجل 52603 من الطلاب، لأداء اختبارات القدرات بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، وفقا للأعداد الواردة من مكتب تنسيق الجامعات 2021، إذ تجرى اختبارات القدرات بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتمريض والسياحة والفنادق، والتربية الرياضية بنين وبنات، وذلك وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، حيث يمكن للطلاب الراغبين في خوض الاختبارات، الحجز من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويستمر التسجيل لحجز القدرات حتى يوم 21 أغسطس.

وتشهد جامعة حلوان، إقبالا كثيفا من الطلاب لأداء اختبارات القدرات بجامعة حلوان للعام الجامعي 2021 – 2022، ويشير الأستاذ الدكتور ماجد نجم، إلى أن هذه الاختبارات، تعكس مواهب متميزة يتمتع بها الطلاب، وتعكس مدى قدرتهم على اجتياز المقررات الدراسية المتخصصة، منوها بأن طبيعة الاختبارات بعضها مهارية وفنية، أو اختبارات معرفية ولغات.

وأوضح الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اختبارات القدرات تعقد بكليات الفنون والكليات الرياضية ولأول مرة في كليتي التمريض والسياحة والفنادق على مستوى الجامعة، مؤكدًا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، لافتًا إلى أنه جرى التأكيد على إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

وأكد الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات 2021، وعميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ان الطلاب يقبلون على آداء الاختبارات في ظل سعي الجامعة لتذليل كافة العقبات لهم موضحًا أن الهدف الأساسي من تطبيق اختبارات القدرات معرفة المواهب التي يتمتع بها الطلاب والتي تمكنهم من الالتحاق بالكليات المتخصصة.

وعلي الطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات الدخول والتسجيل علي موقع مكتب التنسيق https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1 ثم مرحلة أستلام كود الدفع من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat/Studentsrch ثم مرحلة استلام موعد الاختبار من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat/Studentsrch ، مرحلة أداء الأختبار بالكلية بمقر الكليات، مرحلة معرفة النتيجة من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat/Studentsrch