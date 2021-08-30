«فودة» ووزير المالية يبحثان دعم صندوق النظافة بجنوب سيناء

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الاثنين، لبحث دعم صندوق النظافة، وصرف مستحقات العاملين بجنوب سيناء، بحضور محمود إبراهيم، مدير عام المديرية المالية بمحافظة جنوب سيناء، وطارق عبد الله، مدير عام الشئون المالية بجنوب سيناء، والمهندس الاستشاري كرم معوض، مستشار المحافظ للتخطيط العمراني.

دعم صندوق النظافة بمبلغ 5 ملايين جنيه

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن وزير المالية وافق على دعم صندوق النظافة بالمحافظة بمبلغ 5 ملايين جنيه، كما وعد الوزير بتقديم الدعم الكافي للمحافظة، وبحث طلب الاستعانة بعدد 20عاملاً من خارج الجهاز الإداري.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريحات له اليوم الاثنين، أن وزير المالية أكد على عرض موقف العاملين بالدفعة الرابعة على الصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة جنوب سيناء، خلال اجتماع مجلس الوزراء.

عرض استبدال المركبات المكهنة بسيارات جديدة

وأوضح المحافظ أنه جرى خلال اللقاء عرض استبدال المركبات المكهنة بسيارات جديدة، وسيجري عرض الطلب على وزارة التخطيط، كما أشار إلى أن المهندس كرم معوض، مستشار المحافظ للتخطيط العمراني، استعرض خلال اللقاء موقف مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وأبدى الوزير إعجابه بالمبنى، وأعطي بعض الأفكار الجديدة تفيد المبنى.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ يقع في مكان متميز، وسط عدد من الأجهزة الخدمية، مثل جامعة الملك سلمان، وهيئة الاستثمار، ومكتب العمل ومجمع المدارس، ومحكمة شرم الشيخ، والمدينة الشبابية، مما يوفر الجهد والوقت على المواطنين، وتكلفة إنشائه تصل إلى 180 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أنه جرى تصميم المبنى طبقاً للنظم العلمية والتكنولوجية الحديثة، في ضوء سعي المحافظة للنهوض بالمباني الخدمية، لتواكب التطور التكنولوجي والحضري بالمدينة، بهدف تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يساعد على تطبيق أحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، ويُعد نموذجاً لمبنى حكومي متطور، يسهل من أداء الخدمة للمواطنين، إضافة إلى كونه واجهة معمارية وحضارية لمدينة السلام.