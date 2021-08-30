ينتهي التقديم غدا.. الهجرة تعلن عن وظائف بألمانيا لمهندسي البرمجيات

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توفير فرص عمل في ألمانيا للمهندسين في مجال هندسة البرمجيات، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا» (THAMM).

شروط التقديم لوظائف «الهجرة» لمهندسي البرمجيات بألمانيا

أوضحت وزارة الهجرة، أن شروط التقدم لهذه الوظائف يتمثل في أن يكون المتقدم:

ـ مقيم في جمهورية مصر العربية ويحمل الجنسية المصرية.

ـ السن لا يزيد عن 40 عاما.

- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة على الأقل.

- خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في نفس المجال بعد التخرج.

- إجادة العمل على قواعد البيانات مثل MySQL/ Oracle / SQL.

- خبرة في العمل بلغات البرمجة مثل JAVA / JAVAEE / JavaScript / C ++ / C # /Python / HTML5 / CSS3 /Angular React / PHP / S4 / HANA / Swif (iOS)/ Kotlin (Android).

- خبرة في مهام تكنولوجيا المعلومات الأخرى مثل تطوير مواقع الويب أو تطوير التطبيقات أو السحابة الإلكترونية.

- معرفة اللغة الإنجليزية حتى المستوى C1.

- إجادة التعامل مع العملاء.

رابط التقديم لوظائف «الهجرة» لمهندسي البرمجيات بألمانيا

وأشارت الهجرة، إلى أنه يمكن لراغبي التقدم لتلك الوظائف ملء الاستمارة الإلكترونية المتاحة في نسخة Microsoft Word هنا على الرابط التالي:https://bit.ly/3suvHEl، مؤكدة على أن ملء الاستمارة إلكترونيا فقط، ولن يجري النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد، على أن يجري إرسال الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF، وأنه سيجري النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي.

آخر موعد للتقديم لوظائف «الهجرة» لمهندسي البرمجيات بألمانيا

ونوهت وزارة الهجرة، بأن التقدم للوظائف المعلن عنها سيكون عن طريق إرسال نسخة إلكترونية من الاستمارة المرفقة والمستندات المطلوبة إلى الوزارة على البريد الإلكتروني: THAMM@emigration.gov.eg، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو غداً الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري.