ناقلة عملاقة بميناء دمياط لنقل 69 ألف طن غاز مسال إلى إسبانيا

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم الاثنين، أن أرصفة الميناء استقبلت 19 سفينة متنوعة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من ضمنها ناقلة الغاز المسال العملاقة (MARAN GAS TROY)، التى ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 294 متراً، وبعرض 44 متراً، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 69 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى إسبانيا.

وتابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، عملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها الميناء بأمان.

25 ألف طن حركة صادر البضائع العامة بميناء دمياط

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط 25051 طناً، تشمل 11500 طن فوسفات، و1148 طن يوريا، و2213 طن أسمنت، و2590 طن داي أمونيوم، و1600 طن فول صويا، و6000 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33195 طناً، تشمل 537 طن خشب زان، و15496 طن ذرة، و9600 طن خردة، و7562 طن حديد.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 32 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (فاصوليا وقلقاس وفلفل وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وزيتون وعدس وريحان)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والأردن والسعودية وأمريكا ومالطا وإسبانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 381 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 187 حاوية مكافئة.

17332 طن رصيد صومعة الحبوب للقطاع العام بميناء دمياط

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 17332 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1157 طناً، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4559 شاحنة.