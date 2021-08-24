55009 أطنان حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 55009 أطنان تشمل: 6695 طن رمل و2500 طن فوسفات و34536 طن يوريا و1900 طن علف و1358 طن نترات أمونيوم و6020 طن داى أمونيوم و2000 طن مولاس.

13231 طنا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13231 طنا تشمل: 2286 طن أبلاكاش و10945 طن قمح، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1107 حاويات مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وفاصوليا وبقدونس وبطاطا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (سمسم وبرسيم وبصل وبردقوش) وفواكه (فراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا وأمريكا ومالطا وألمانيا وإنجلترا.

49718 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 245 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1920 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 49718 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 2510 أطنان، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4024 شاحنة.

وفي وقت سابق وقعت الهيئة مراسم مذكرة التفاهم الخاصة بمنحة مشروع تأهيل الشباب للعمل في موانئ المتوسط، والتي فازت الهيئة بتنظيمها.