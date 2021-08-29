تحول لون البحر بالإسكندرية من الأزرق للأخضر.. و«المصايف»: «مش تلوث»

شهد شاطئ ستانلي الشهير بالإسكندرية، تغيرا في لون مياه البحر المتوسط حيث تحول اللون الأزرق إلى الأخضر، الأمر الذي أرجعه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الملوثات الناتجة عن المصطافين، إلا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية نفت هذا التفسير.

وقالت «مصايف الإسكندرية»، في بيان لها منذ قليل، إن ما يحدث هو ظاهرة طبيعية تم التنويه عنها من قبل، حيث تغير لون مياه البحر بشاطئ ستانلى من اللون الأزرق الى لون يميل إلى الاخضرار.

لون بحر الإسكندرية تغير في 5 ساعات من الأزرق إلى الاخضر

وأرفقت «المصايف» البيان بصورتين توضحان حالة شاطئ ستانلي صباحاً، وتظهر في الأولى مياه البحر باللون الأزرق المألوف في السابعة صباحاً، بينما تغير هذا اللون منذ قليل في حدود الثانية عشر من منتصف الظهر إلى لون يميل إلى الأخضر الداكن، أي أن لون البحر تغير في غضون 5 ساعات فقط.

«مصايف الإسكندرية»: اتجاه الريح ودرجة الحرارة سبب تغير لون البحر

وأكدت الإدارة أن ما حدث لا يتعلق بأى درجة من درجات التلوث لمياه البحر، وإنما ظاهرة طبيعية ترجع إلى تغير حاد في اتجاه الريح مع تغير فى درجات الحرارة و نشاط الكائنات والهائمات النباتية والبحرية الموجودة في قاع البحر.

وهذه هي المرة الثانية التي يتغير فيها لون البحر، حيث سبق وأشارت «الوطن» الشهر الماضي إلى تحول لون مياه لعدة أيام، وتبين حينها أيضا أن ذلك نتيجة نشاط الهائمات البحرية وليس بسبب التلوث.