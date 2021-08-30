بالأسماء.. التصفية النهائية لمسابقة الرائد المثالي على مستوى الجمهورية

اختتم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية البرنامج القومي للتصفية النهائية على مستوى الجمهورية للرواد المثاليين (معلمين) للمراحل الثلاث تحت شعار (الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي)، برعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة من 21/8/2021 إلى 30/8/2021.

الرائد العام: التصفيات النهائية للمسابقة تضمنت اختيار مدير المدرسة المثالي

قال أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إن التصفيات النهائية للمسابقة تضمنت اختيار الرائد العام (مدير المدرسة) المثالي، والرائد (المعلم) المثالي، والإخصائى الاجتماعى المثالي (مسئول الاتحادات الطلابية) للمراحل الثلاث على مستوى الجمهورية، بهدف تشجيع الرواد العموم على امتلاك المعرفة وتوظيفها بصورة علمية ومنظمة لتلبية احتياجات الطلاب والمدرسة، والقيام بالأنشطة والبرامج الجديدة التي تدعم الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية للطلاب، بالإضافة إلى تقديم حلول عملية إجرائية للمشكلات التى يعاني منها التعليم.

معايير التصفيات النهائية لمسابقة الرائد العام

وأوضح «موسى» أن التصفيات النهائية لمسابقة الرائد العام (مدير المدرسة) المثالي للمراحل الثلاث تمت وفقًا لعدة معايير منها: تقديم نموذج لمشروع ناجح جرى تنفيذه داخل المدرسة، يتسم بالنزعة الابتكارية، وأن يخدم العملية التعليمية ويسهم فى حل إحدى مشكلاتها ويحقق الأهداف العامة للاتحادات الطلابية والموضوع المحوري لهذا العام، وامتلاك رائد عام اتحاد طلاب المدرسة المهارات المهنية والحياتية والتكنولوجية، وقدرته على الاستفادة من بنك المعرفة واستثماره في خدمة العملية التعليمية.

معايير تصفيات مسابقة المعلم المثالي

وبالنسبة لتصفيات مسابقة الرائد (المعلم) المثالي للمراحل الثلاث، أشار الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية إلى أن معايير المسابقة تضمنت: دور رائد الفصل في اكتشاف ورعاية القيادات الطلابية، وتفعيل حصة الريادة، وكيفية تحقيق الهدف منها، وقدرته على توظيف مبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية والريادة في بناء الشخصية المتكاملة، بالإضافة إلى دوره في تمكين القيادات الطلابية من الحكم الذاتي والإدارة الذاتية.

التصفية النهائية لمسابقة الإخصائى الاجتماعى

أما بالنسبة للتصفية النهائية لمسابقة الإخصائى الاجتماعى (مسئول الاتحادات الطلابية) المثالى للمراحل الثلاث، أوضح «موسى» أنها أجريت وفقًا لمعايير السمات الشخصية والمهارات المهنية والرقمية التى يمتلكها الإخصائى الاجتماعي، وتقديم بحث نظري عن إحدى المشكلات التي تواجهه في المجتمع المدرسي مع الطلاب، وإعداد برنامج للممارسة المهنية، ومدى إلمامه والتزامه بتطبيق القرار الوزاري 62، واستخدام منصات التعلم الذاتي والسجلات، وكذلك أدوات ووسائل تفعيل الموضوع المحوري.

وأعلن «موسى» نتيجة تحكيم مسابقة الرائد العام المثالي (مديري المدارس) على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية، والتي أسفرت عن فوز كل من:

- جمال محمد السعداوي، من محافظة كفر الشيخ بالمركز الأول.

- إيهاب جمال حسني، من محافظة شمال سيناء بالمركز الثاني.

- جيهان السيد عبد المقصود، من محافظة بني سويف بالمركز الثالث.

- خالد فهيم بيومي، من محافظة السويس بالمركز الرابع.

- شاهيناز فتحي عبد الحميد، من محافظة القاهرة بالمركز الخامس.

وفى المرحلة الإعدادية، فاز كل من:

- بهاء الدين صبري، من محافظة البحيرة بالمركز الأول.

- زينب محمد الطاهر، من محافظة القليوبية بالمركز الثاني,

- وليد أحمد محمد من محافظة الوادي الجديد بالمركز الثالث.

- مديحة محمد حسن من محافظة قنا بالمركز الرابع.

- عاطف رشاد عباس، من محافظة سوهاج بالمركز الخامس.

أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية، فاز كل من:

- مجدي رجب يوسف، من محافظة القليوبية بالمركز الأول.

- جيهان طلعت قاسم، من محافظة الشرقية بالمركز الثاني.

- ياسر محمد صابر، من محافظة المنوفية بالمركز الثالث.

- نجلاء أحمد محمود، من محافظة السويس بالمركز الرابع.

- أحمد إبراهيم سليمان، من محافظة بنى سويف بالمركز الخامس.

كما أعلن «موسى» نتيجة تحكيم مسابقة الرائد المثالى (المعلم المثالي) على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية، والتي أسفرت عن فوز كل من:

- فكري عبد المنعم السعدني، من محافظة جنوب سيناء بالمركز الأول.

- وسام محمود الحنفي، من القاهرة بالمركز الثاني.

- قناوي حسين أحمد، من محافظة قنا بالمركز الثالث.

- أسماء منصور عبد اللطيف، من محافظة سوهاج بالمركز الرابع.

- عزة عرفة ياقوت، من محافظة الإسكندرية بالمركز الخامس.

أما في المرحلة الإعدادية، فاز كل من:

- مروة عاطف عبد العزيز، من محافظة الشرقية بالمركز الأول.

- نجلاء محمود أحمد، من محافظة دمياط بالمركز الثاني.

- ريم أمين مصطفى، من محافظة مطروح بالمركز الثالث.

- داليا عادل أنور، من محافظة أسيوط بالمركز الرابع.

- محمد أحمد إبراهيم، من محافظة جنوب سيناء بالمركز الخامس.

وفى المرحلة الابتدائية، فاز كل من:

- صفاء محمود موسى، من محافظة الأقصر بالمركز الأول.

- ماجد ملاك زارع، من محافظة المنيا بالمركز الثاني.

- شيرين السيد سعد، من محافظة الشرقية بالمركز الثالث.

- عبد الله عبد العزيز الشناوي، من محافظة جنوب سيناء بالمركز الرابع.

- إيمان عبد القادر عبد السلام، من محافظة الإسكندرية بالمركز الخامس.

نتيجة التصفية النهائية لمسابقة الإخصائي الاجتماعي

وأما عن نتيجة التصفية النهائية لمسابقة الإخصائي الاجتماعي مسئول الاتحادات الطلابية المثالي، فاز في المرحلة الثانوية بالمركز الأول أميرة أحمد إبراهيم سعدون من محافظة الشرقية، وبالمركز الثاني فازت هايدي جمال ناشد من محافظة المنيا، وبالمركز الثالث فازت زهراء محمد علي الحلو من محافظة الغربية، وبالمركز الرابع فازت رحاب إبراهيم عثمان سلامة من محافظة القليوبية، وبالمركز الخامس رضا إبراهيم سعد من محافظة المنوفية.

التصفية النهائية في المرحلة الإعدادية

وبالنسبة للتصفية النهائية في المرحلة الإعدادية، فاز بالمركز الأول أمينة أبو زيد محمد من محافظة الدقهلية، وبالمركز الثاني فازت هبه عبد الرحيم عبد الحميد من محافظة البحيرة، وبالمركز الثالث فازت نهي محمد الدقن من محافظة المنوفية، وبالمركز الرابع فازت نجلاء نبيل كمال من محافظة الفيوم، وفازت بالمركز الخامس مرفت زكريا حنا من محافظة المنيا.

وأسفرت النتائج في المرحلة الابتدائية عن فوز خضرة حلمي السيد من محافظة الغربية بالمركز الأول، وكريمة حسين أحمد سلامة من محافظة المنوفية بالمركز الثاني، وبالمركز الثالث فازت وفاء رمضان علي صقر من محافظة البحر الأحمر، وأمل أبو الفضل عثمان من محافظة قنا بالمركز الرابع، أما المركز الخامس فقد فاز به سيد أحمد عبد الله محمد من محافظة الوادي الجديد.