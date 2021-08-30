لجنة مكافحة كورونا: بروتوكول جديد لعلاج الأطفال خلال أيام

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك تعديلات على بروتوكول علاج فيروس كورونا، كما أن هناك بروتوكول آخر لعلاج الأطفال سيُعلن عنه خلال أيام.

أبرز تعديلات البروتوكول

وأوضح أن أبرز التعديلات في بروتوكول كورونا وضع علاج جديد في بروتوكول علاج الحالات البسيطة والمتوسطة، وهو علاج بالأجسام المضادة، تكلفته مرتفعة ولكن الوزارة وفرتها، من المنتظر أن يقدم للحالات المتوقع أن تلتحق بالمستشفيات حال زيادة المرض عليهم، لتقليل نسب فرص دخولهم للمستشفى، ونسبة الشفاء بعد أخذ هذا الدواء تصل إلى 95%، ونسبة عدم دخول المستشفى تفوق 70%.

وأضاف «النادي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الاثنين، أن هذا العلاج ليس لكل الحالات، وهذا الدواء لن يُباع في الصيدليات، ولن يوفر إلا من خلال وزارة الصحة، ولا يحصل عليه مريض إلا من خلال لجنة مكونة من أعضاء اللجنة العلمية، بعد معاينة الحالة وتقييم مدى خطورتها، مشددًا على أن هذا التحديث من البروتوكول سيكون متاحًا للمواطنين خلال أيام.

وشدد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على أن هذا البروتوكول لا يُغني عن التطعيم، وحتى الآن لا يوجد علاج شاف وواف لفيروس كورونا، وكل العلاجات المتاحة حاليًا عبارة عن اجتهادات من العلماء والأطباء، وجميعها أدوية وعوامل مساعدة، والنجاة من الوباء تكمن في اتباع الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، والحصول على التطعيم.

فاعلية البروتوكول ضد متحور دلتا

وأشار إلى أن هذا البروتوكول أيضا لها فاعلية كبيرة ضد متحور دلتا، ونفس الأمر أيضًا بالنسبة للقاحات الموجودة في مصر، مشددًا على أن الهدف من التطعيم ليس فقط منع حدوث المرض، ولكن ألا يصاب الإنسان إصابة عنيفة تستدعي الدخول إلى المستشفى.

وعن إعطاء التطعيم إلى أطفال أقل من 16 سنة، قال إن هذا حتى الآن لم يثبت بصورة نهائية، وعندما يثبت هذا الأمر، سيعطون التطعيم للأطفال أقل من 16 سنة.