هل يختلف بروتوكول علاج كورونا عن دلتا بلس؟.. طبيب بمستشفى عزل يجيب

عقب إعلان وزارة الصحة والسكان، عن وجود إصابات بمتحور دلتا بلس منذ يونيو الماضي، تزايدت التساؤلات حول هل يختلف بروتوكول علاج كورونا عن دلتا بلاس؟، حيث يعد متحور دلتا بلس أشرس متحورات فيروس كورونا في الانتشار وتأثير الأعراض.

هل يختلف بروتوكول علاج كورونا عن دلتا بلاس؟

وأجاب الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل، عن تسائل المواطنين "هل يختلف بروتوكول علاج كورونا عن دلتا بلاس؟، قائلًا "إن برتوكول العلاج لفيروس كورونا ومتحور دلتا بلس يتبعان نفس الطرق الطبية في العلاج وتطبيق جميع الخطوات في تلقى العلاج.

وأضاف ثروت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاختلاف بين الإصابة بفيروس كورونا ومتحور دلتا بلس في الأعراض المصاحبة للإصابة، مع تزايد المضاعفات لمصابي متحور دلتا بلس، موضحًا أنه لا يوجد أي اختلاف في بروتوكول علاج كورونا عن دلتا بلس.

تعرف على بروتوكول علاج متحور دلتا بلس

وأوضح مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل، أن المصاب بفيروس كورونا أو دلتا بلس يجب أن يتبع بروتوكول العلاج التقليدي المتعارف عليه من قبل وزارة الصحة والسكان، من خلال تناول العقاقير حسب الحالة الصحية للمصاب، بالإضافة للعزل المنزلي أو في المستشفيات المخصصة للعزل.

برتوكول العلاج

- البروتوكول العلاجي للحالات البسيطة أخذ المصاب عقار "إيفرمكيتن".

- البروتوكول العلاجي للحالات المتوسطة أخذ عقار "هيدروكسي وإيفرمكيتن".

وأردف ثروت، أن أعراض متحور دلتا بلس تبدأ من الاحتقان بالحلق، مع ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة لوجود رشح بالأنف وتأثير على الجهاز الرئوي، مع تزايد الأعراض أول 48 ساعة.

وزارة الصحة: اللقاح يقلل من أعراض متحور دلتا بلس

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي خطوات التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك ضمن خطة الدولة لتطعيم المواطنين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، بالإضافة لارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي.