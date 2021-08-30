«الوطن» تنشر «بروتوكول كورونا» الجديد.. منه عقار يرفع نسبة الشفاء لـ95%

أسفر اجتماع اللجنة العليا لمكافحة كورونا، بوزارة الصحة والسكان، الخاص بتدريب الأطباء على كيفية استخدام بروتوكول علاج كورونا بالتزامن مع الموجة الرابعة للفيروس، عن تحديث البروتوكول للمرة الخامسة، وإضافة أدوية أخرى أكثر فاعلية، من شأنها تقليل فترة الإصابة بـ فيروس كورونا وتقليل الفترة التي يقضيها المريض في المستشفى.

تحديث بروتوكول كورونا للمرة الخامسة

وتنشر «الوطن» بروتوكول علاج كورونا بعد تحديثه للمرة الخامسة، ويمكن الاطلاع عليه من هنا، حيث كشفت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن إضافة عقارين جديدين لتحفيز الجسم ضد متحورات كورونا، منها «مونوكرونال أنتي باديز»، حيث جرى توفير 50 ألف جرعة منه في مصر، لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة.

وأكدت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، أنّ العقار يرفع معدل الشفاء لـ95%، كاشفة عن أنّها بصدد وضع بروتوكول جديد محدّث للأطفال، سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، خاصة بعد ظهور متحور «دلتا بلس» في مصر.

وطمأنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، المواطنين، بشأن متحور «دلتا بلس»، مؤكدة أنّه ليس شرسا، لكنه انتشاره أسرع بين المواطنين، كما طالبت بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، كارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون ثم تجفيفها، والابتعاد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس أو لمس أي أسطح.

وناشدت اللجنة التابعة لوزارة الصحة والسكان، المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإسراع وحجز لقاح كورونا، إذ إنّهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بكورونا، حسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية.

ودعت اللجنة، المواطنين، إلى الإسراع بحجز لقاح كورونا، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وانتهاء تطعيم 40% من المواطنين بنهاية 2021 تحسبا لأي موجة لفيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى أنّ اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، بل يقلل حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.