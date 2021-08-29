مصدر لـ«الوطن»: الإعلان غدا عن تحديث بروتوكول علاج كورونا.. فاعليته 95%

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن بروتوكول العلاج لمصابي كورونا المحدث غدا، وذلك في إطار دور وزارة الصحة والسكان لسلامة وحفظ المواطنين بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وتابع المصدر، في تصريحات خاصة، لـ«الوطن» بأن البروتكول من المقرر أن يتم إضافة نوعين من الدواء إليه، يعملان علي رفع أعلى نسبة شفاء، التي تصل إلى 95%، مشيرا إلى أن الدوائين يتم استخدامهما في الحالات البسيطة والمتوسطة، وهذه الأدوية تعمل علي رفع الجهاز المناعي للجسم، خاصة مع متحورات فيروس كورونا المستجد وهو «دلتا بلس».

الصحة: نستعد لإضافة دواء لمتلازمة ما بعد كورونا لبروتوكل العلاج

وأضاف المصدر، أنه من المقرر إضافة دواء لمتلازمة مابعد كورونا، مؤكدا أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك وزارة الصحة تعمل على سلامة المواطنين خاصة بعد التعافي، نظرا لوجود بعض المضاعفات، التي تتضمن تليف الرئة والإرهاق وتعب في العظام ونهجان ورغبة في العزلة الاجتماعية.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري، تحسبا لأي موجة والتوقعات بزيادة أعداد مصابي فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على أهمية اتباع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس وتتمثل التدابير الصحية للوقاية من الفيروس في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، وتستمر الوزارة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مصر، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.